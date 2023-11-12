Мишина/Галлямов: если ты осознаёшь, что ты на пике — это не самое лучшее

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, рассказали, считают ли они, что находятся на пике формы. Сегодня, 12 ноября, спортсмены выиграли этап Гран-при России в Казани.

Галлямов: Можно ли сказать, что мы на пике формы? Нет. На самом деле, если ты осознаёшь, что ты на пике — это не самое лучшее. Лучше для себя понимать, что ты можешь ещё лучше. У каждого человека так работоспособность будет расти вверх.

Мишина: У спортсменов в течение сезона форма выходит на пик—падает—выходит на пик—падает. Без этого никак, целый сезон не продержаться на форме, которую ты приобрёл в октябре.

Галлямов: В целом да, а я имел в виду в нашей карьере полностью.

Мишина: Получится ли поехать на Олимпиаду? Мы пока не предполагаем, потому что всё очень быстро меняется. Мы работаем, стараемся становиться лучше, а там уже как будет.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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