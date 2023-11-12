Мишина/Галлямов — об этапе Гран-при в Казани: один чак-чак утром, один днём и один вечером

Российские фигуристы, победители четвёртого этапа Гран-при России среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что им больше всего запомнилось на турнире, проходившем в Казани.

Галлямов: Этап Гран-при в Казани запомнится тем, что я купил очень много чак-чака для себя и родителей.

Мишина: А для меня тем, что меня приехала поддержать практически вся моя семья. Для меня эти соревнования были такими домашними, приятными. Я успевала и погулять, и посидеть кофе попить, и потренироваться. Ну, выступить там вечером (смеётся). В общем, я меньше нервничала и получила удовольствие.

Галлямов: Нет ли проблем с питанием, раз купил чак-чак? Есть всё-таки спортивный рацион питания.

Мишина: Один чак-чак с утра, один днём и один вечером (смеётся).

Галлямов: Утром можно всё что угодно есть, а на ужин нежелательно.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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