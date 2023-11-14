«На нём просто не было лица». Морозов — о том, как Коляда воспринял неудачу на ОИ-2018

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как российские фигуристы поддерживали Михаила Коляду после неудачного выступления в короткой программе во время командного турнира Олимпиады-2018.

«Мы жили все (с Михаилом Колядой и Дмитрием Соловьёвым) в одной квартире втроём. Понятно, что после такого выступления человек очень сильно переживает и его надо как минимум просто поддержать. На нём просто не было лица, он был серого цвета. Было видно, что он зажат, скован. Я подумал, что надо всё равно парня поддержать. Во-первых, ему произвольную катать ещё. Если он с такими эмоциями ещё на произвольную выйдет, то ещё хуже может быть. По-человечески абсолютно поддержали и сказали: «Собирайся на произвольную».

Миша катал утром, следующие после него выступали мы. Мы перед автобусом смотрели с телефона трансляцию, посмотрели выступления одиночников, вздохнули и поехали выступать сами. У меня были эмоции, что надо как-то исправлять, мы же всё-таки команда, поэтому надо как-то помогать. Мы выступили отлично, набрали 10 баллов. А потом вечером, может, и у него переосмысление произошло, стихли эмоции. Мы просто сказали: «Мишань, такое случается», — сказал Морозов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.