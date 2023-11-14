Старостин и Шмуратко добавлены в список участников Гран-при ISU в Эспоо

Фигуристы Никита Старостин (Германия) и Иван Шмуратко (Украина) примут участие в Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия). На официальном сайте ISU фамилии спортсменов добавлены в заявочный лист.

Старостин и Шмуратко поедут в Эспоо вместо южнокорейского фигуриста Ча Джун Хвана и представителя Азербайджана Владимира Литвинцева, которые ранее отказались от участия в турнире.

Пятый этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) начнётся в финском городе Эспоо 17 ноября и продлится до 19-го числа этого же месяца. В личном зачёте мужского одиночного разряда по итогам четырёх этапов Гран-при лидирует представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, выигравший этапы в Анже (Франция) и Чунцине (Китай). Два предыдущих этапа в Аллене (США) и Ванкувере (Канада) выиграли американец Илья Малинин и японец Сота Ямамото соответственно.