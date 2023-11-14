Малинин объяснил отсутствие в своей программе четверного акселя

Американский фигурист Илья Малинин, первым в истории прыгнувший четверной аксель на официальных соревнованиях, объяснил, почему перестал исполнять этот элемент.

«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут ещё выше.

Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя. Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то и рисковать не стоит», – цитирует Малинина Number Bunshun.