«Она каталась тяжело, многое не доделывала». Журанков — о Хендрикс на Гран-при Китая

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении бельгийской фигуристки Луны Хендрикс на этапе Гран-при ISU в Китае.

«Хендрикс умудрилась выиграть короткую программу, сделав «бабочку» на акселе. Прокат произвольной программы от Хендрикс и вовсе получился грязным – с недокрутами и ещё одной «бабочкой», из-за чего бельгийка по итогам этапа стала только третьей.

Каталась Хендрикс очень и очень тяжело. Но ей дружно ставят высокие компоненты, у неё компоненты — 70,17. Я тоже начинаю рычать на этих судей. Ребята, ну она тяжело катается. Да, на Skate America было больше — 72,94. Но всё равно она каталась тяжело, многое не доделывала. Ну не могут быть такие компоненты, хватит ставить автоматом!» — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».