Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Дикиджи рассказал о помощи Чайковской на летних сборах в Сочи

Тренер Дикиджи рассказал о помощи Чайковской на летних сборах в Сочи
Комментарии

Ученик Алексея Николаевича Мишина, тренер спортивной школы олимпийского резерва «Звёздный лёд» Олег Татауров рассказал о помощи в подготовке фигуриста Владислава Дикиджи.

«Единственное, вот давала напутствие Елена Анатольевна Чайковская. Мы были летом в Сириусе, она нам помогала в работе над программами, работала с Владимиром Котиным. Поэтому я ей тоже очень благодарен за подготовку моего спортсмена», — сказал Олег Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, воспитанник Татаурова Владислав Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию, прошедшего в Казани. Второе место на турнире занял фигурист Евгений Семененко, тройку призёров замкнул Глеб Лутфуллин.

Материалы по теме
Как фигуристу-тиктокеру удалось совершить сенсацию на Гран-при? Отвечает его тренер
Эксклюзив
Как фигуристу-тиктокеру удалось совершить сенсацию на Гран-при? Отвечает его тренер
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android