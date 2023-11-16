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Щербинина и Петров выиграли юниорский Гран-при России в Самаре среди спортивных пар

Щербинина и Петров выиграли юниорский Гран-при России в Самаре среди спортивных пар
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В Самаре, где проходит пятый этап юниорской серии Гран-при России, завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали Таисия Щербинина и Артём Петров, по сумме двух программ опередившие соперников на восемь баллов. Вторую строчку заняли Варвара Черемных и Даниил Бутенко. Третьими стали Анна Москалёва и Артём Родзянов.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 5-й этап. Самара
Спортивные пары

1. Таисия Щербинина/Артём Петров (Пермский край) – 184,35.
2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 176,14.
3. Анна Москалёва/Артём Родзянов (Санкт-Петербург) – 168,70.
4. София Диана Касинс/Александр Брегей (Санкт-Петербург) – 162,64.
5. Варвара Медведева/Павел Астахов (Москва) – 158,37.
6. София Хисамутдинова/Лев Цеханович (Санкт-Петербург) – 156,86.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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