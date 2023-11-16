Илья Авербух не подтвердил, что Евгения Медведева исполнит роль коровы на льду в его шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об идее новогоднего ледового шоу «Корова на льду».

«Это достаточно интересная история. Мне позвонил Константин Львович Эрнст и сказал, что у него в гостях детский писатель — его давний друг из Санкт-Петербурга Антон Соя. Предложил нам встретиться: возможно, мне будет интересно, о чём он пишет.

Антон Соя показал мне один из рассказов, который называется «Корова на льду». Не скажу, что я сразу среагировал, но через несколько дней, прочитав книжку и увидев какие-то вещи, я подумал, что, может быть, именно сейчас нужна такая сказка — о семейных ценностях, о преодолении, о пути. И всё это с большой улыбкой.

Не такая известная, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз» и другие, которые я ставил, но такая, где интересно следить за сюжетом. Потому что немногие знают сюжетную линию этого небольшого рассказа. Опять же — важно рассказывать о российских детских писателях. Я вижу в этом много важного и полезного. В итоге я решил обратить на это внимание и стал соавтором сценария этой новогодней семейной сказки совместно с Борисом Комаровым.

Хочу сказать, что в любом случае наша Корова на льду будет милая, добрая и яркая. Обязательно будут режиссёрские решения, но это не высмеивание кого-то на льду, а, наоборот, рассказ о внутренней уверенности, которая нужна каждому из нас.

Исполнит ли эту роль Евгения Медведева? Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и ещё ряд ребят. А насчёт главной роли давайте подержим интригу», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».