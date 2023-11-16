Авербух рассказал о самочувствии Ягудина после операций на коленях

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о самочувствии Алексея Ягудина, который в первой половине октября перенёс две операции на коленях. Олимпийский чемпион — 2002 проходил лечение в Германии.

«Лёша держит меня в курсе событий, я видел его несколько недель назад. Операция прошла удачно, он уже приседает и делает другие упражнения. В начале декабря должен с разрешения врачей начать выходить на лёд. Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом и всё будет хорошо с точки зрения болевых ощущений. Потому что, конечно, в последние годы, как только возрастала нагрузка, Лёша всегда катался через боль. Молодец, что решился на важную операцию, чтобы продлить себе возможность выступать на льду», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».