Чайковская: на фигурное катание не приходит случайная публика. Это не футбол и не хоккей

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась об интересе к этому виду спорта в стране.

«Вы видели, что творилось в Казани на трибунах? В Красноярске тоже был большой интерес. Здесь на юниорах пока мало народу, но думаю, завтра и послезавтра, поскольку ведущие спортсмены выступают, будет. Фигурное катание – такой вид, что туда не приходит случайная публика. Это не футбол, где пиво и поорать. И тем более не хоккей. У нас своя постоянная аудитория, если мы воспитываем, заинтересовываем, то все получается. Я не считаю, что идет снижение интереса, наоборот, по звонкам, по отзывам, по вопросам… Немножко дороговато, правда, лететь в Красноярск – это как в Монреаль на чемпионат мира слетать. Но публика у нас есть, для меня она очень важна. У них есть понимание, к нам приходят музыкальные люди. У нас не просто очки-голы-секунды, а совершенно иной вид спорта», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.