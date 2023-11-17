Чайковская: у Акатьевой будет возможность попасть на чемпионат России

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказался о состоянии фигуристки Софьи Акатьевой и её перспективах на выступление в нынешнем сезоне. Ранее стало известно, что спортсменка пропустит этап Гран-при России в Самаре из-за болей в ноге.

«Никто вам не ответит на это, как человек будет себя чувствовать, тогда выступит. Мы очень бережно относимся к спортсменам, не выкидываем на старт, если видим, что это чревато для здоровья. Пока врачи не скажут: «Всё в порядке, давайте».

Будет ли у Акатьевой возможность попасть на чемпионат России? Будет. Если люди ведущие в сборной, будет. Бывали случаи, когда люди пропускали, а к чемпионату России восстанавливались и были допущены», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.