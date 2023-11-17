Фигуристка Ципухина рассказала, как смогла выучить четверной прыжок за несколько месяцев

Фигуристка Екатерина Ципухина прокомментировала третье место на юниорском Гран-при России в Самаре.

«Очень рада, что попала в тройку на таких крупных соревнованиях, очень рада, что получился четверной сальхов. Старалась показать то, над чем долго работала, впечатления остались хорошие. Как удалось выучить четверной всего за несколько месяцев? Очень долго тренировала тройной, поднимали высоту, хотелось как можно быстрее выучить, чтобы показать на стартах.

Раньше я тренировалась в Нижнем Новгороде у Елены Вячеславовны Крошкиной, она мне сейчас тоже очень помогает, за что я ей благодарна. На данный момент тренируюсь у Виктории Евгеньевны Буцаевой, с её командой. Переход произошёл недавно, свои сложности присутствуют, но стараемся их избежать.

Как помогают мальчики из группы Виктории Евгеньевны, мотивируют ли работать? Да, большая часть тренироваться и кататься с ними, я на них равняюсь, стараюсь брать максимум для себя. Помогают, советы какие-то дают. Мой рост — 168 сантиметров. Сложно ли прыгать? Я уже привыкла. Программы у меня остались с прошлого сезона, катаю их второй сезон, стараюсь совершенствоваться», — передаёт слова Ципухиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.