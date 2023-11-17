Фигурист Никита Малютин выиграл юниорский Гран-при России в Самаре

В Самаре, где проходит пятый этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования юношей. Лучший результат показал 14-летний Никита Малютин, который занимается в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. Малютин выиграл как короткую, так и произвольную программу и в сумме набрал 228,33 балла. Второе место сохранил петербуржец Александр Семков. Всего 0,57 балла уступил ему Кирилл Ноздреватых, занимавший шестое место после короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Пятый этап. Самара

Юноши

1. Никита Малютин (Москва) – 228,33.

2. Александр Семков (Санкт-Петербург) – 215,79.

3. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 215,22.

4. Марк Лукин (Москва) — 212,04.

5. Георгий Лихачёв (Москва) – 208,34.

6. Максим Автушенко (Москва) – 205,70.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.