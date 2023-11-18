Тарасова: у Валиевой все большие победы впереди

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о нынешней форме российской спортсменке Камилы Валиевой.

«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного. Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

На минувшем этапе Гран-при России Валиева заняла четвёртое место.

Не закончились разбирательства с тем, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу в конце 2021 года, о чём стало известно на Олимпиаде-2022. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились 10 ноября. Решение ожидается не ранее конца января 2024 года.