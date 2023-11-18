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18-летний японец Као Миура выиграл пятый этап Гран-при ISU, Сато стал 2-м, Аймоз — 3-м

18-летний японец Као Миура выиграл пятый этап Гран-при ISU, Сато стал 2-м, Аймоз — 3-м
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В Эспоо (Финляндия) завершились соревнования мужчин в рамках пятого этапа серии Гран-при ISU – 2023/2024 по фигурному катанию. Их победителем стал действующий чемпион мира среди юниоров 18-летний представитель Японии Као Миура. Второе место занял ещё один японец – 19-летний Сун Сато. Тройку призёров замкнул пятикратный чемпион Франции Кевин Аймоз.

Фигурное катание. Гран-при ISU, пятый этап. Мужчины. Итоги

1. Као Миура (Япония) — 274,56 балла.
2. Сун Сато (Япония) — 273,34.
3. Кевин Аймоз (Франция) — 250,03.
4. Маттео Риццо (Италия) — 241,47.
5. Николай Мемола (Италия) — 221,25.
6. Косиро Симада (Япония) — 218,44.
7. Никита Старостин (Германия) — 201,15.
8. Иван Шмуратко (Украина) — 200,67.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 5, Эспоо, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
18 ноября 2023, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Као Миура
Япония
274.56
2
Сун Сато
Япония
273.34
3
Кевин Аймоз
Франция
250.03
Комментарии
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