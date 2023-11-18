18-летний японец Као Миура выиграл пятый этап Гран-при ISU, Сато стал 2-м, Аймоз — 3-м

В Эспоо (Финляндия) завершились соревнования мужчин в рамках пятого этапа серии Гран-при ISU – 2023/2024 по фигурному катанию. Их победителем стал действующий чемпион мира среди юниоров 18-летний представитель Японии Као Миура. Второе место занял ещё один японец – 19-летний Сун Сато. Тройку призёров замкнул пятикратный чемпион Франции Кевин Аймоз.

Фигурное катание. Гран-при ISU, пятый этап. Мужчины. Итоги

1. Као Миура (Япония) — 274,56 балла.

2. Сун Сато (Япония) — 273,34.

3. Кевин Аймоз (Франция) — 250,03.

4. Маттео Риццо (Италия) — 241,47.

5. Николай Мемола (Италия) — 221,25.

6. Косиро Симада (Япония) — 218,44.

7. Никита Старостин (Германия) — 201,15.

8. Иван Шмуратко (Украина) — 200,67.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.