18-летний японец Као Миура выиграл пятый этап Гран-при ISU, Сато стал 2-м, Аймоз — 3-м

В Эспоо (Финляндия) завершились соревнования мужчин в рамках пятого этапа серии Гран-при ISU – 2023/2024 по фигурному катанию. Их победителем стал действующий чемпион мира среди юниоров 18-летний представитель Японии Као Миура. Второе место занял ещё один японец – 19-летний Сун Сато. Тройку призёров замкнул пятикратный чемпион Франции Кевин Аймоз.
Фигурное катание. Гран-при ISU, пятый этап. Мужчины. Итоги
1. Као Миура (Япония) — 274,56 балла.
2. Сун Сато (Япония) — 273,34.
3. Кевин Аймоз (Франция) — 250,03.
4. Маттео Риццо (Италия) — 241,47.
5. Николай Мемола (Италия) — 221,25.
6. Косиро Симада (Япония) — 218,44.
7. Никита Старостин (Германия) — 201,15.
8. Иван Шмуратко (Украина) — 200,67.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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