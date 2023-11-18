Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Самаре

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. За свой прокат Худайбердиева и Базин получили от судей 84,27 балла. Второй результат показали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 80,60. Третьими перед произвольным танцем идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап. Самара

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 84,27.

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская обл.) – 80,60

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 74,43.

4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва) – 71,14

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 69,59.

6. Дарья Савкина/Александр Вахнов (Москва) – 68,99.