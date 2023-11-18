Худайбердиева и Базин: первый раз, когда зрители нас так приняли, стоя хлопали на поклоне

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали прокат ритм-танца на пятом этапе Гран-при России в Самаре, где начинал свою карьеру партнёр.

Худайбердиева и Базин получили от судей 84,27 балла и уверенно лидируют.

Базин: Круто выступать дома было, всем зрителям огромное спасибо — колоссальная поддержка. Было здорово и очень радостно. Волнительно, но в меру.

Худайбердиева: Я была уверена внутренне. Мандраж был, но спокойствие, уверенность появляется в этой программе. Это был первый раз, когда зрители нас так приняли, стоя хлопали на поклоне. Это очень круто, мы очень рады. Не скажу, что это был суперпрокат — надеемся, что будет к чемпионату России, но это было гораздо эмоциональнее, чем в Уфе, мы сделали пару шагов вперёд. Сегодняшним днём довольны, будем настраиваться на завтрашний прокат.

Смена платья? Пока решаем. Чуть-чуть нас подвело — круто, что так освещается каждый шаг фигуристов на турнирах, но хотели показать судьям, получить обратную связь. Выйти так неожиданно на старт неразумно, нужно посмотреть, как это выглядит. Пока в процессе решения.