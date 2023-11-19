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Фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре

Фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре
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В Самаре завершились соревнования мужчин в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник. Второе место занял Роман Савосин, а замкнул тройку призёров Александр Самарин.

Отметим, что Гуменник захватил лидерство ещё по итогам короткой программы, а после ПП его только упрочил (судьи оценили его прокат в 199,87 балла).

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Итоги

1. Пётр Гуменник – 300,66 балла.
2. Роман Савосин — 288,46.
3. Александр Самарин — 263,21.
4. Андрей Мозалёв – 258,69.
5. Даниил Постарнаков – 224,52.
6. Алексей Ерохов – 222,07.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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