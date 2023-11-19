Фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре

В Самаре завершились соревнования мужчин в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник. Второе место занял Роман Савосин, а замкнул тройку призёров Александр Самарин.

Отметим, что Гуменник захватил лидерство ещё по итогам короткой программы, а после ПП его только упрочил (судьи оценили его прокат в 199,87 балла).

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Итоги

1. Пётр Гуменник – 300,66 балла.

2. Роман Савосин — 288,46.

3. Александр Самарин — 263,21.

4. Андрей Мозалёв – 258,69.

5. Даниил Постарнаков – 224,52.

6. Алексей Ерохов – 222,07.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.