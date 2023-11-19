Александр Самарин: тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России 25-летний фигурист Александр Самарин по итогам произвольной программы оценил своё выступление на пятом этапе серии Гран-при — 2023/2024. Фигурист занял общее третье место, набрав 263,21 балла.

«Я рад, что дожил до конца турнира, потому что был отрезок непростой. Вчера был, видимо, пик такого состояния, я рад, что дотерпел без каких-то капитальных срывов. Сегодня получился лутц, но на второй я понял, что не стоит. Не то что рисковать – но очень тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос. Это очень затруднительно. В целом всегда произвольную затруднительно катать, но сейчас по-особенному.

Хочу сказать зрителям спасибо за поддержку, очень тепло здесь встречают, это очень приятно. Не понимаю, почему такая любовь конкретно здесь (улыбается). Спасибо большое Стасу Захарову, он очень многое сделал для того, чтобы мы дожали этот старт. Спасибо большое Светлане Владимировне [Соколовской] за работу. Она не смогла приехать со мной, но всеми мыслями всю энергию посылала ко мне, и мы справились с поставленными задачами практически.

Рад, что получилось попасть на пьедестал. Ещё больше был бы рад, если бы не допускал ошибки. Был бы рад просто доехать произвольную программу, потому что получилось довольно неплохо, но нужно ещё лучше. Такие обстоятельства. В общем, рад, и огромное спасибо за поддержку», – передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.