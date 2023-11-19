Роман Савосин: уже на втором старте подряд рука трясётся. Волнительно

23-летний российский фигурист Роман Савосин прокомментировал второе место на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре.

«Очень рад, очень доволен сегодня, хороший результат. Каскад сделал с четверным сальховом, но с двойным тулупом, правда. Надо будет с тройным, поэтому есть куда стремиться, конечно. Естественно, было бы здорово соединить ту короткую, которая была на этапе в Уфе, и сегодняшнюю произвольную, чтобы получить результаты ещё выше. Но в целом всё равно рад, получил огромное удовольствие, в том числе от публики. Сегодня было очень много народа, очень приятно, что зрители оценили мой прокат, было очень шумно. Все подбадривали, хлопали. Было волнительно кататься. Я уже второй старт подряд встаю в стартовую позу — у меня рука трясётся. Думаю, это заметно. Волнительно, конечно, но стараюсь как-то справляться со стрессом. Вроде получается.

Есть ли ощущение, что не зря вернулся? Конечно. После таких прокатов, как сегодня, по-другому и не может быть. Но, наверное, не зря я пропустил весь сезон. Это дало мне возможность перезагрузиться и с новыми силами войти в соревновательный период.

До чемпионата России, скорее всего, сделаем упор на подготовку, но посмотрим. У меня получилась очень большая пауза между этапами в Уфе и Самаре, и у меня было ощущение, что я опять отошёл от соревнований и надо было раньше выступить. До чемпионата России почти месяц, так что посмотрим по состоянию с тренерами — будем где-то кататься или нет. Скорее всего, нет», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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