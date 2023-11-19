Гуменник — о том, почему запнулся в концовке ПП: чуть-чуть перепутал направление

Серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник по итогам произвольной программы оценил своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Самаре. Фигурист выиграл соревнования мужчин, набрав рекордные для этого сезона 300,66 балла.

«Перед произвольной та же самая ситуация была, у меня было два варианта — с сальховом и с лутцем, я склонялся к лутцу и настраивался на него, но Вероника Анатольевна не хотела, чтобы я с лутцем катал. Я не очень понимал причину, но договорились на том, что я на разминке посмотрю, на разминке у меня не получилось, она сказала: «Всё, убираем», я согласился, и получился такой контент. Понимаю, что это был правильный вариант, потому что такой контент у меня уверенно получается более-менее. С лутцем результат был бы более непредсказуемым, а так как другие ребята тоже выдали отличные прокаты, мне нужно было на максимум выкладываться.

Конечно, я хотел набрать максимальные баллы, как и все всегда, чисто откатать, но, например, когда я услышал оценки Ромы, понял, что надо очень сильно постараться и нигде не допустить ошибок.

Пошёл бы на риск, если бы проигрывал? Это зависит от ситуации, если бы я проигрывал и единственное, что меня могло бы спасти, — это прокат с лутцем, тогда бы да, я пошёл на риск. Или если бы у меня был очень большой запас, если бы соперники откатали бы не очень хорошо и я бы плохо сделал лутц, но всё равно выиграл, тогда тоже бы с лутцем катал.

Хочется вперёд идти. В прошлом году я стабилизировал контент с риттбергером и сальховом, хочется прогрессировать, добавлять ещё элементы. Можно ли назвать контент с тремя четверными более лёгким? Три легче, чем четыре.

Почему запнулся в концовке? Я чуть-чуть перепутал направление, обычно большая трибуна — это там, где судьи сидят. У меня вращение, всё плывёт, увидел только, что вот есть большая трибуна, решил на неё выкатиться и понял, что это не та. Попытался довернуться и немножко споткнулся. Но, мне кажется, это подошло в программу, как раз я там должен помирать (смеётся).

Думаю ли о теме программы в процессе проката? О самом сюжете фильма я не размышляю во время проката, это отрабатывается на тренировках. Я знаю, где какие эмоции мне показать. Это все отточено на автомате. Иногда чувствую в себе силы, что могу ещё добавить, сегодня в некоторых местах я почувствовал, что можно добавить эмоций», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.