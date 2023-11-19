Прокат Петра Гуменника на Гран-при в Самаре, принёсший ему 300 баллов в сумме

Серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник одержал уверенную победу в произвольной программе и выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре. Фигурист набрал рекордные для текущей серии Гран-при 300,66 балла.

Ученик Вероники Дайнеко продемонстрировал ещё один безупречный прокат. Начал он с шикарного каскада четверной сальхов — тройной тулуп, затем он приземлил сложнейший четверной риттбергер. Третьим квадом фигурист исполнил сольный сальхов. Помимо этого, ему покорились два трикселя, один в секвенции с дупелем. Последним элементом Гуменник сделал каскад тройной лутц — тройной риттбергер — двойной риттбергер. Каждый из прыжков лишь украсил мрачную программу «Дориан Грей». Пётр отлично вжился в образ и рассказал историю юноши со старым сердцем. Судьи оказались под впечатлением — 199,87 балла за произвольную программу, всего — 300,66.

Отметим, что второе место на соревнованиях занял Роман Савосин, набрав в сумме 288,46 балла, а замкнул тройку призёров Александр Самарин с 263,21 балла.

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