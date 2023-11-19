Безупречный прокат Романа Савосина в ПП на пятом этапе Гран-при в Самаре

23-летний российский фигурист Роман Савосин занял второе место на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре по итогам произвольной программы. В сумме фигурист набрал 288,46 балла.

Роман Савосин идеально откатал произвольную программу, и это подняло настроение болельщикам. Под чарующий вокал Андриано Челентано фигурист справился с сложнейшим набором из четверного тулупа, двух квад-сальховов, один из них в каскаде, и тройного акселя. С остальными прыжками он также легко разобрался, а затем зажёг на дорожке шагов, показав классную артистическую подготовку. Своим прокатом Роман был доволен, и не зря. Судьи оценили прокат Савосина в 193,80 балла.

Отметим, что первое место на соревнованиях занял Пётр Гуменник, набрав рекордные для текущей серии Гран-при 300,66 балла, а замкнул тройку призёров Александр Самарин с 263,21 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.