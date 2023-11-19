Садкова — о выступлении на 5-м этапе Гран-при: здесь оба проката были хуже, чем в Казани

15-летняя российская фигуристка Дарья Садкова по итогам произвольной программы оценила своё выступление на пятом этапе серии Гран-при — 2023/2024. Фигуристка заняла общее второе место, набрав 210,70 балла.

«Выступать было сложнее, чем в Казани, потому что два этапа подряд сложно психологически и физически. Тулуп – обидно, конечно, потому что на шестиминутной разминке сделала два довольно хороших. А флип… тройной прыжок могла бы сделать, но с выезда решила, так сказать, присесть.

Всё дело в настрое, всё дело в голове всегда. У меня очень большую роль играют мои мысли во время выступления, потому что какая-то не та мысль может промелькнуть, и сразу всё может полететь в программе. Но стараюсь такого допускать меньше. Надо больше уверенности, безусловно, чтобы всегда достойно катать свои программы на соревнованиях.

Здесь были оба проката хуже, чем в Казани, хотя вроде бы серебро. Наверное, в Казани были ещё более титулованные спортсмены – Алина Горбачёва, Соня Муравьёва, Камила. Не знаю, каким результатом больше довольна. Прокатами, конечно, в Казани. Но здесь вторая, там была третья. Сложно сказать. Впечатления и чувство удовлетворения больше остались в Казани. Важен прокат, а о месте я думаю в самый последний момент.

Конкуренция меня мотивирует. Лично для меня – чем больше конкуренции, тем больше мотивация. Возможно, где-то даже уверенности. На тренировках это не соревнования, а рабочий процесс. Мы все не роботы, а люди, у которых в какой-то день получается, в какой-то не получается. Это абсолютно нормально, там каждый работает сам с собой.

Было ли давление? Не в том, что я заняла призовое место и чего-то от меня уже люди здесь ждут. Думаю, больше давление заключается в том, что два старта практически подряд. Физически и морально тяжело.

За что могу поставить себе плюсик? Наверное, за то, что в конце прыжок сделала, лутц добавила, чего не сделала на флипе. Как-то тоже есть какое-то преодоление себя. И плюсик – за то, что проехала два старта! Но составление календаря от меня не зависит», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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