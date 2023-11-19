Соловьёв — о Медведевой: из такого человека не может не получиться большая звезда

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв прокомментировал премьеру фильма «Медведева против Медведевой».

«Женю я знаю много лет, мы в спорте много работали вместе. Параллельно ездили на разные соревнования. Я помню её ещё совсем малышкой, когда она только начинала достигать больших спортивных высот. Уже тогда знал, что из Жени выйдет большая спортсменка. Потенциал виден сразу у человека целеустремлённого, особенно когда его окружают правильные люди — наставники, друзья. Из такого человека не может не получиться большая звезда.

У неё был огонёк в глазах, она знала свою дорогу. Уже тогда понимала, что большой спорт — её путь, и он будет по-любому очень ярким. При всех её качествах, которые были всегда — целеустремлённость и знание этой дороги — сейчас это уверенность к тому, что она делает, что делает всё правильно. Все проекты, которые сейчас с её участием или даже с ней в главных ролях — они имеют успех просто потому, что Женя не ограничилась только фигурным катанием и успехом в фигурном катании, она ещё смотрит гораздо шире. Мне нравится её понимание, что фигурным катанием жизнь не ограничивается. Она находит новые моменты в жизни, от которых берёт всё», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.