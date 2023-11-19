Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли Гран-при России в Самаре

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли золото на пятом этапе Гран-при России в Самаре. Танцевальная пара набрала 208,99 балла.
Представители Московской области Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный завоевали серебро (201,16 балла). Выступающие за Москву Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — бронзу (190,39).
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 208,99 балла.
2. Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный – 201,16.
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 190,39.
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 179,19.
5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 178,59.
6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 106,59.
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 105,09.
8. Ульяна Ермакова – Артём Крылов – 100,44.
9. Софья Тютюнина – Матвей Грачёв – 99,81.
10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 79,10.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.