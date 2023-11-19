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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли Гран-при России в Самаре

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли золото на пятом этапе Гран-при России в Самаре. Танцевальная пара набрала 208,99 балла.

Представители Московской области Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный завоевали серебро (201,16 балла). Выступающие за Москву Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — бронзу (190,39).

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 208,99 балла.

2. Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный – 201,16.

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 190,39.

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 179,19.

5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 178,59.

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 106,59.

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 105,09.

8. Ульяна Ермакова – Артём Крылов – 100,44.

9. Софья Тютюнина – Матвей Грачёв – 99,81.

10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 79,10.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.