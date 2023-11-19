Горелкин — о выступлении с Леонтьевой: поймали настоящий дзен с Сонечкой

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, представляющие Москву, прокомментировали своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Леонтьева: Ехалось очень спокойно. Мне кажется, первый раз так спокойно ехалось на соревнованиях

Горелкин: Поймали настоящий дзен с Сонечкой! (смеётся) Я просто её очень сильно люблю, извините. Мы были одним целым, от самого начала до самого конца держали этот настрой.

Леонтьева: В первую очередь нам важны внутренние ощущения. Когда пересматриваем программу, смотрим — на этом старте было лучше, чем на предыдущем. Важно, чтобы тренерам тоже понравилось. А баллы — это второстепенное. В первый сезон во взрослых не так важны оценки, как внутреннее состояние и удовлетворение от проката.

Горелкин: Также нужно показать ту работу, которую мы провели от первого старта до этого. Когда это получается, от этого тоже получаешь удовольствие. Мы очень рады, что мы на пьедестале — это для нас, конечно же, тоже очень важно. Все мы хотим быть на пьедестале, это правда. Мы очень рады, что судьи оценили нас так, как оценили.

Леонтьева: Ждать ли влог? Да, да! Представляете — я не забросила после первого или второго дня. Снимаю до конца в этот раз. Я сразу сказала, когда мы ещё из Москвы вылетали: Даня, напоминай, влог, влог, где влог.