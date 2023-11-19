Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный прокомментировали выступление на ГП России в Самаре

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный оценили своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Самаре в танцах на льду. Пара завоевала серебряные медали.

«На этом этапе ехалось спокойнее, было проще по силам. В целом более эмоциональным прокат был по сравнению с Уфой. Конечно, нужно время, чтобы ещё больше скататься. Хочется, чтобы катание более целостным было. Понимаем, что работы ещё очень много. Это всё время. Делаем всё, что по силам, всё, что возможно», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Ехали раскрепощённее. Вчера немного зажались, но в целом это было лучше. Мы изменили секцию на одной ноге, так как показалось, что зажато получается. Будем ещё дорабатывать. Поменяли хореодорожку — хотели сделать её более напористой, было немного смазано, медленная остановка, финал. Сейчас добавили немного экспрессии, появилась монолитность с музыкой», — добавил Нарижный.