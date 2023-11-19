Видео произвольной программы Ксении Синицыной на пятом этапе Гран-при в Самаре

19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына показала произвольную программу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Гран-при России. Произвольная программа. Ксения Синицына:

Напомним, сегодня в Самаре завершились соревнования женщин в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Их победительницей стала 19-летняя фигуристка Ксения Синицына. В сумме она набрала 261,08 балла. Второе место заняла 15-летняя Дарья Садкова. Тройку призёров замкнула 16-летняя Ксения Гущина.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Женщины. Итоги

1. Ксения Синицына – 216,08 балла.

2. Дарья Садкова – 210,70.

3. Ксения Гущина – 197,92.

4. Людмила Фурсова – 184,19.

5. Майя Хромых – 182,70.

6. Полина Свириденко – 181,67.