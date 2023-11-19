Видео: выступление Худайбердиевой и Базина на пятом этапе Гран-при России в Самаре

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли золото на пятом этапе Гран-при России, который проходил в Самаре. Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец + 124,72 балла за произвольный танец).

Второе место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с 201,16 балла (80,60 + 120,56), третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, набравшие 190,39 балла (74,43 + 115,96).

Напомним, заключительный, шестой этап серии состоится через неделю в Москве. Финал соревнований пройдёт в рамках зимней Спартакиады в Магнитогорске.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.