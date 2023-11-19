Худайбердиева и Базин — о победе на ГП России: есть чувство удовлетворения

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали своё выступление на пятом этапе Гран-при России, который проходил в Самаре.

«Как мы и говорили в начале сезона, будем двигаться постепенно, по шажкам. Не сразу нужно к первому этапу иметь сильную форму, да и мы не могли это сделать, ведь сменили тренерский штаб. Для нас всё новое, у нас происходит перестроение под новый ритм работы и новый стиль, так что сейчас всё постепенно. Сейчас мы сделали ещё несколько шагов вперёд относительно этапа в Уфе и продолжаем их делать перед следующими стартами», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Конечно, есть какое-то чувство удовлетворения. Такой плюсик себе в голове держим. Если честно, я сдерживалась, чтобы сильно не радоваться после проката, потому что это было бы слишком театрально. Я была очень рада, что в этом году на этой арене в Самаре мы так хорошо откатали. Это было, конечно, важно.

Безусловно, этот сезон для нас новая глава в спортивной карьере, которая хочешь — не хочешь всё равно идёт рука об руку и с обычной жизнью, поэтому для нас это даже как новый этап во всей жизни», — добавила Елизавета Худайбердиева.