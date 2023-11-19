Худайбердиева и Базин — о работе с Жулиным: к тренерской группе адаптировались не на 100%

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали работу с новой тренерской группой под руководством Александра Жулина.

«Думаю, к новой тренерской группе адаптировались ещё не на 100%. Думаю, пройдёт ещё много месяцев, прежде чем мы будем плыть по течению со всеми. Пока что мы, наверное, ещё не до конца перестроились. Идём постепенно к тому, что каждый в команде будет как единый механизм делать одну работу», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мне кажется, только в конце сезона мы сможем сказать, как перед прокатами, как перед первыми стартами показать себя. Сейчас у нас каждый день новый по сути и в физическом, и в эмоциональном плане», — добавила Елизавета Худайбердиева.

«Есть ли в группе конкуренция? В группе у нас большие мастера, и они могут поддержать, где-то перекидываемся фразами, можем пожаловаться им. На тренировках веселее. Помимо Саши Степановой и Вани Букина, у нас ещё большая группа. Конкуренция в танцах на льду увеличилась в этом году. Много крутых пар новых. Выступать интересно. Я сегодня думал, что день так долго длится: с момента, как мы встаём, идём на тренировку, заканчиваем тренировку, у нас перерыв, разминаемся, выходим на разминку, и всё это ради четырёх минут катания и удовольствия последующих после этого пяти минут. Ради этого момента мы и живём. Это эмоционально тяжело всё правильно сдержать. Отдача внутри организма, когда ты откатал свой танец и получил удовольствие, это незабываемо и хочется ещё раз», — приводит слова Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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