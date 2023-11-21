Камила Валиева будет ведущей музыкального фестиваля «Новая Песня года»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева станет ведущей фестиваля современной музыки «Новая Песня года», сообщает пресс-служба мероприятия.

Участниками фестиваля станут JONY, Валя Карнавал, Gayazovs Brothers, Милана Хаметова, Люся Чеботина, Dava, MIA BOYKA, Люся Чеботина, GAVRILINA, Gazan, Карина Кросс, Filatov & Karas, Akmal', Юлианна Караулова, Chris Yank, Султан Лагучев, Galibri & Mavik, Мот, LYRIQ, Ваня Чебанов, Артём Качер, Elman, Mona, Ольга Серябкина, VAVAN, NANSI & SIDOROV, Golysheva, Sleepy, TEMNEE, NLO, BAD BARBIE, Mary Gu и другие артисты.

Впервые фестиваль «Новая Песня года» прошёл в 2021 году. Нынешний фестиваль состоится 3 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало мероприятия — в 17:00 мск.