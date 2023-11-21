Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева будет ведущей музыкального фестиваля «Новая Песня года»

Камила Валиева будет ведущей музыкального фестиваля «Новая Песня года»
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева станет ведущей фестиваля современной музыки «Новая Песня года», сообщает пресс-служба мероприятия.

Участниками фестиваля станут JONY, Валя Карнавал, Gayazovs Brothers, Милана Хаметова, Люся Чеботина, Dava, MIA BOYKA, Люся Чеботина, GAVRILINA, Gazan, Карина Кросс, Filatov & Karas, Akmal', Юлианна Караулова, Chris Yank, Султан Лагучев, Galibri & Mavik, Мот, LYRIQ, Ваня Чебанов, Артём Качер, Elman, Mona, Ольга Серябкина, VAVAN, NANSI & SIDOROV, Golysheva, Sleepy, TEMNEE, NLO, BAD BARBIE, Mary Gu и другие артисты.

Впервые фестиваль «Новая Песня года» прошёл в 2021 году. Нынешний фестиваль состоится 3 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало мероприятия — в 17:00 мск.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android