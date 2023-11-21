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Синицына — об отсутствии международных стартов: публика мотивирует кататься дальше

Синицына — об отсутствии международных стартов: публика мотивирует кататься дальше
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Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына ответила на вопрос о сравнении международных стартов и внутренних российских соревнований.

«Это не то, что можно сравнивать. За границу всегда было очень интересно ездить. Приятно само ощущение, что ты в другой стране, где свой менталитет, уклад жизни, публика. И приятно, когда поддерживают люди не только из твоей страны, но и другие болельщики, которые тебя знают, смотрят на тебя, ездят за тобой.

Федерация старается организовывать для нас подобные соревнования внутри страны, но есть ощущение, что это немного не то. В любом случае публика встречает тепло, очень душевно, что подбадривает и мотивирует кататься дальше до каких-то перемен», — цитирует Синицыну Sport24.

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