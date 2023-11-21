«Это гордость для России». Валиева выступила на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске.

«Добрый день! Сегодня мы собрались здесь, чтобы поприветствовать трофей «Игр будущего». На самом деле «Игры будущего» — это очень уникальный фиджитал турнир, в котором каждый сможет продемонстрировать свои физические способности и способности в виртуальном мире. Такого ещё никто не делал, и, наверное, это большая гордость для нашей страны, что мы будем первыми. Это прекрасный уникальный турнир, который будет проходить в феврале 2024 года в Казани. Желаю всем хорошего настроения, и увидимся в Казани», — сказала Валиева на мероприятии.

Напомним, путь трофея «Игр будущего» начался 14 ноября в Москве. 16 и 17 ноября кортеж с трофеем находился в Нижнем Новгороде, после чего отправился в Казань. После Ульяновска трофей отправится в Самару.