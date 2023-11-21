Энберт — о Хромых: видно, что Майя борется, но как будто пока не хватает сил

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт оценил выступления российской фигуристки Майи Хромых в текущем сезоне.

«Очень мне нравится катание Майи, правда. Интересное, взрослое, с пониманием того, что она катает, что показывает на льду. Правда, хорошее владение коньком. По поводу элементов – здесь вопрос сложнее. У меня главный вопрос, когда я смотрю её прокат – произвольная программа. Короткая действительно неплохая, третье место. Но произвольная пока не готова, от старта к старту складывается ощущение. Тяжело. Бывает, спортсмен видит, что не пошло, расстроился, опустил руки и катается уже, как получится. Майя борется за каждый элемент, ей каждый каскад, каждый выезд важен, видно, что борется, но как будто бы пока не хватает сил. Может быть, стоило ещё немножко времени и сил потратить на реабилитацию, на восстановление более плавное, и, допустим, во второй части сезона подключиться. Понятно, что хочется выступить на Гран-при, может быть, на тренировках эти программы чистые постоянно или с большей долей вероятности. Может быть, пока отвыкла от соревнований.

Что самое страшное в этой ситуации – из-за форсирования подготовки как бы не случилось ещё одной травмы. Когда спортсмен не готов и катает произвольную, всякие вывалы начинаются, куда-то не туда улететь, потерять ось в прыжке становится очень легко. Главное не форсировать, спокойно к этому относиться, пропуск сезона может быть разный. Майя Хромых пока что набирает форму. Переживаю, чтобы не было каких-то новых травм, чтобы она от начала и до конца всё залечила и вошла в свой новый путь после перерыва», — сказал Энберт в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».