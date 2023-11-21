«К хорошему быстро привыкаешь». Боброва и Энберт — о четверных от российских одиночниц

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт и российская фигуристка Екатерина Боброва оценили сложность исполнения прыжка ультра-си у российских фигуристок.

«У нас очень мало кто из девочек в этом сезоне прыгает ультра-си. Про Петросян мы вообще молчим, она больше всех пытается их прыгать, дай бог, к чемпионату России у неё всё получится. Соня Муравьёва с тройным акселем блистала в прошлом сезоне, сейчас пока что не вставляет его в программы. Не видно того количества ультра-си, которое мы обычно ожидаем», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«К которому нас приучили наши прекрасные спортсменки. К хорошему быстро привыкаешь и быстро забываешь, что это очень сложно и это ультра-си. Согласен, мне очень хочется на них смотреть, я их очень жду, но понимаю, насколько это сложно. Всему своё время. На чемпионате России все встретятся, и мы увидим ультра-си», — добавил Энберт.