«Степановой с Букиным нельзя расслабляться». Боброва — о выступлении Худайбердиевой/Базина

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала выступление российских фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на Гран-при России.

«Поздравляю от всей души Худайбердиеву с Базиным. Сейчас они показали два наикрутейших проката, по моему мнению. Видно, как они от контрольных прокатов, от первого этапа ко второму этапу растут и улучшаются – и по качеству элементов, и по скорости.

Я поймала себя на мысли, что Степановой с Букиным нельзя расслабляться. Может быть, очень хорошо, что они сейчас в спарринге встали у Жулина, потому что Лиза с Егором тянутся к Саше с Ваней, а Саша с Ваней сейчас поймут, что им нужно подобрать «юбочки» и побежать дальше. Пока что по баллам выигрывают Степанова с Букиным, хотя очень хорошие баллы получили Худайбердиева с Базиным в Самаре. Не знаю, как сложится на чемпионате России, но хочется, если преимущество будет по опытности у Степановой с Букиным – чтобы не очень далеко их отпускали, показывая, кто тут в доме хозяин. Худайбердиева с Базиным где-то на уровне должны с ними соревноваться», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».