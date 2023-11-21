Боброва — о Rammstein у Гуменника: всё больше убеждаюсь, что Петя не любит сдаваться

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась об истории короткой программы Петра Гуменника под музыку группы Rammstein.

Накануне контрольных прокатов её запретили, потом изменили. На своём первом этапе Гран-при России Гуменник её провалил, но на этапе в Казани выполнил идеально.

«С каждым разом всё больше убеждаюсь, что Петя не любит сдаваться. Не знаю, кто-то на него так влияет или действительно он такой человек. Возможно, многие бы не стали бороться за короткую: да, жалко, поставили, идея классная, но музыку запретили, что-то поменяли, ещё что-то придумали. А они вышли из ситуации, и всё равно мы видим, мне кажется, не слишком изменённую по сравнению с первоначальным вариантом версию.

Помню, смотрела эту короткую ещё с запрещённой музыкой на показательных выступлениях. Там, конечно, не так всё гениально было: сыровато, без большого количества четверных. Но я уже видела перспективы этой программы и так болела, чтобы она осталась. Потом на своём первом этапе Гран-при он проехал её практически всю на попе, да и настроения там не было. Но я не теряла надежду, и сейчас мы увидели эту блистательную программу», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».