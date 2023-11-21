Энберт — о Савосине: он сделал хорошую заявку на пьедестал чемпионата России

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался об успехе Романа Савосина, который после пропуска сезона дважды занял второе место на этапах Гран-при России, уступив только сильнейшим фигуристам страны – Евгению Семененко и Петру Гуменнику.

«Мне кажется, у него огромное преимущество в борьбе на чемпионате России — его уверенность в чистых прокатах. По-моему, пока четыре чистых проката — две коротких, две произвольных — мы не видели у наших мальчиков на этапах Гран-при России. Поэтому внутренне он, наверное, будет чувствовать себя уверенно. И судьи будут к нему относиться как к мастеру своего дела. Так что, думаю, он сделал хорошую заявку на пьедестал чемпионата России и, пожалуй, хорошую заявку на любовь публики.

В его пластике есть какой-то стиль, это подкупает. Есть разная пластика: Кевин Аймоз — пластичный, Юдзуру Ханю — пластичный, Нэйтан Чен — пластичный. И все они по-разному пластичные. Ты не можешь сказать, что Юдзуру Ханю более пластичный, чем Нэйтан, потому что они разные. Понятно, что Юдзуру был как без костей, а у Нэйтана были более такие острые, классные движения. И так же у Ромы сейчас прослеживается какой-то свой стиль. Такой брутальный классный, сильный, но в то же время с работой корпуса — то, за что ставят баллы, что очень ценится. Мне очень он нравится и его контент, очень болею за него и рад, что после пропуска года он ворвался с громом и молниями на наши Гран-при», — сказал Энберт в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».