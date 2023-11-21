Александр Энберт — о мировом парном катании: есть ощущение, что упадок намечается

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался об актуальном состоянии мирового парного катания – вида, в котором он выступал.

«Парное катание зачастую балансирует на грани упадка. Вид сложный, хотя понятно, что каждый вид сложный. Но все идут в одиночное: там научились прыгать хорошо – стали одиночниками, не научились – закончили. Танцы на льду – понятно, что очень сложно, но в какой-то степени не так травмоопасно, родители не так боятся падения с четверных и отдают детей в танцы на льду как в более спокойный вид в плане травм.

А парное – надо учиться в 15 лет делать поддержки, подкрутки, выбросы, очень много элементов, которые ты иногда не знал и тебе надо их делать. Может, есть и другие причины, но парное катание – единственный вид, для которого ISU делали сборы, чтобы популяризировать этот вид. Я там был участником, Нина Михайловна Мозер была участником, и Робин Шолковы, и из Канады тренеры — все общались из разных стран, был сбор на две недели, рассказывали спортсменам и тренерам, чтобы этот вид развивался. Парное катание, правда, как будто не так привлекает людей, как одиночное и танцы. Парное катание балансирует: то на Европу приедет 16 пар, то 20, а то можно и квалификацию проводить. Но есть ощущение, что упадок намечается», — сказал Энберт в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».