Энберт — о переходе Бойковой/Козловского к Тутберидзе: думаю, они пошли за стабильностью

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался о переходе двукратных чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского из школы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Когда два сильных спортсмена тренируются у одного тренера, у спортсмена может возникать чувство, что тренер решает, кто его любимчик. Не знаю, складывались ли у Бойковой и Козловского такие ощущения. Я катался у Тамары Николаевны Москвиной, про этичность её как тренера могу сказать только положительно. Она очень разделяет и время, которое тратит на каждого спортсмена, и своё внимание, свою энергию. Она как опытный тренер знает, что могут появляться у спортсменов такие мысли, и она максимально старается от таких мыслей уйти и дать поровну. Не думаю, что что-то изменилось.

Но думаю, что всегда идёт внутренняя борьба, что лучше: быть единственной парой у сильного тренера и получать сто процентов внимания или иметь сильных спарринг-партнёров? Сложно изнутри это объяснить. Тут дело не в спортсмене, а в том, что всегда хорошо там, где нас нет.

Сейчас их переход в другую команду – за новой методикой, за новым спортивным менеджментом, планированием тренировок, сборов и всего прочего. Мне кажется, им хочется попробовать что-то новое, и в этом я ничего плохого не вижу. Здесь сильная команда и здесь сильная команда. Захотели они так попробовать – да слава богу, мне даже больше нравится, когда соревнуются разные города, разные тренеры, разные методики. Такое интересно смотреть, и болеть за такое интересно.

Поменялось ли что-то? Нет. И я думаю, что странно было бы ожидать, что у чемпионов Европы что-то очень сильно поменяется. Они уже набирают по 220 баллов за программы. Они уже всё знают. Было бы странно, если бы они делали выброс по одной технике, пришли, и им исправили всю механику движений. А программы они оставили те, которые ставили в Питере. Думаю, они пошли за стабильностью, а это мы можем увидеть только на дистанции», — сказал Энберт в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».