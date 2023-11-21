«Готовые, прямо из печки!» Энберт похвалил четверные элементы Бойковой и Козловского

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался об уровне подготовки двукратных чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые в межсезонье перешли из школы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

Фигуристы пробуют четверные элементы. На шоу группы Тутберидзе и на тренировках они приземляли четверной выброс.

«Пара уже сложившаяся, всё умеет, всё знает, прекрасно катается, делает сложнейшие элементы. Они как минимум готовы заявить самый сложный контент – пробуют четверные, показывают в соцсетях. Готовые, прямо из печки! На прыжковом турнире они уже четверной выброс упали – мне кажется очень правильным, когда ты в такой спокойной атмосфере, но на публике показываешь. Пусть даже они упали, но проверили, знают, как они работают в стрессе на четверном. Это очень важно», — сказал Энберт в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».