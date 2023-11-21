«Любой нафталин — нестареющая классика». Энберт защитил стиль Мишиной и Галлямова

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт встал на защиту стиля, в котором выступают чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Спортивная пара тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.

«Любой нафталин можно назвать нестареющей классикой. Я понимаю чувства и эмоции комментаторов. Понимаю, что это действительно такой стиль, который мы привыкли видеть у Тамары Николаевны. Как раз Мишина/Галлямов стали такой флагманской парой стиля Тамары Николаевны за последние годы. Они побеждают, они катают в таком широко красивом стиле под музыку, которая близка Тамаре Николаевна по духу. Она знает, что с такой музыкой можно выигрывать. Она пользуется приёмами, которые знает.

Плохо это или нет… Здесь, конечно, ничего не могу сказать, кроме слова «вкусовщина». Мы можем оценить высоту прыжков, сколько они оборотов прыгают. Связки оценить, посчитать крюки-выкрюки, сколько беговых они делают на разгоне и какие сложные у них заходы. Но вот это – такой термин как нафталин – это больше о вкусовщине. По-разному можно расценивать. Мне нравится, как они катаются, я это периодически говорю.

Есть спортсмены, которые экспериментируют, и я двумя руками за эксперименты. Rammstein Петра Гуменника – классно, Матвей Ветлугин со своими идеями – классно, Саша Самарин с роботом – классно. Люди аплодируют, подпевают, болеют. Но когда выходят Мишина/Галлямов и катают то, что они знают, умеют и что у них получается лучше всего – это тоже классно, и я тоже такое люблю», — сказал Энберт в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».