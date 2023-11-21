Энберт – о паре Косторной и Куницы: через два года будет вообще бомба

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт оценил шансы российских фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы забраться на пьедестал в этом году.

«Косторную/Куницу сложно анализировать. У них сложные прыжки — тройной лутц, тройной флип, только встали в пару. То есть неизвестно, где и какие могут вылезти ошибки. Когда ты полгода катаешься в парах, ты можешь где-то поддержку сделать как-то не так и потерять уровни или вообще без поддержки проехать, потому что чуть в темп не попали. Сложные прыжки могут быть тоже мимо. Так что мне сложно их анализировать и строить какой-то прогноз.

Но я рад, что они приняли участие в контрольных прокатах и сейчас набирают с каждым стартом. Они, правда, набирают с каждым стартом: улучшились от того, что мы видели летом и на этапе Гран-при. Но встанут ли они на пьедестал в этом году? Если бы у нас был спортивный тотализатор и мы ставили на это деньги, я бы, наверное, сказал: «Нет». Свои деньги я бы потратил на то, что они не встанут на пьедестал. Мне кажется, у этого больше шансов. Это не значит, что 99% за то, что они не встанут. Но хотя бы 51% на 49%, что они не встанут.

Могу отметить, что, если они в таком же темпе продолжат, если не будут расстраиваться из-за того, что не получают баллы, которые они хотят получать, если выдохнут и будут работать в таком же темпе, мы их очень скоро увидим на пьедестале. Может, не в этом году, посмотрим на следующий, но через два года будет вообще бомба», — сказал Энберт в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».