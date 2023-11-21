«Мы ждали именно такой Rammstein». Энберт оценил короткую Гуменника на Гран-при в Самаре

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт прокомментировал короткую программу российского фигуриста Петра Гуменника на Гран-при в Самаре.

«Конечно, мы ждали этот Rammstein. И мы ждали именно такой Rammstein, какой он был на этом этапе в Самаре. Кто-то видел, кто-то слышал, кто-то догадывался, кто-то надеялся. Причём Петя ещё в прошлом году начал рассказывать у вас на подкасте о классных идеях, и я, честно, уже с того момента ждал. Потому что понимал: во-первых, Петя плохо не придумает — он талантливый парень, а во-вторых, правда, интересно. Он рассказывал об этом очень погружённым. А когда спортсмен погружён в идею, ты уже ждёшь, знаешь, что получится классно.

Я рад, что мы увидели то, что он хотел показать. То, что он имел в виду. То, что придумал у себя в голове. И мы это увидели, мне было очень приятно, что случился такой классный прокат», — сказал Энберт в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».