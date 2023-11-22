Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, кого из российских фигуристок проверяли на допинг в 2023 году чаще других

Стало известно, кого из российских фигуристок проверяли на допинг в 2023 году чаще других
Аудио-версия:
Комментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2023 года тестировало 16-летнюю российскую фигуристку, воспитанницу Этери Тутберидзе Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В нынешнем году Петросян проходила тестирование на допинг пять раз. Всего с начала года РУСАДА провело проверку 70 фигуристов. Четыре раза тестирование проходил фигурист Дмитрий Алиев, по три раза проверялись Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Алина Горбачёва, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин. В прошлом году самым проверяемым РУСАДА фигуристом был Марк Кондратюк.

Напомним, Петросян является лидером общего зачёта Гран-при России сезона-2023/2024 в женском одиночном катании. После пяти этапов на счету фигуристки 36 очков.

Материалы по теме
Медведева ответила, нужно ли Петросян усложняться дальше: не нужно, но будет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android