Стало известно, кого из российских фигуристок проверяли на допинг в 2023 году чаще других

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2023 года тестировало 16-летнюю российскую фигуристку, воспитанницу Этери Тутберидзе Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В нынешнем году Петросян проходила тестирование на допинг пять раз. Всего с начала года РУСАДА провело проверку 70 фигуристов. Четыре раза тестирование проходил фигурист Дмитрий Алиев, по три раза проверялись Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Алина Горбачёва, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин. В прошлом году самым проверяемым РУСАДА фигуристом был Марк Кондратюк.

Напомним, Петросян является лидером общего зачёта Гран-при России сезона-2023/2024 в женском одиночном катании. После пяти этапов на счету фигуристки 36 очков.