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Видео: Софья Муравьёва готовит «фирменный» прыжок к этапу Гран-при в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём телеграм-канале видео подготовки Софьи Муравьёвой к шестому этапу Гран-при России, который пройдёт в Москве.

«Соня готовит свой фирменный 3,5 А к этапу Гран -при в Москве», — написал Плющенко в публикации.

Напомним, Софья Муравьёва стала победительницей четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию, проходившего в Казани. Спортсменка по совокупности короткой и произвольной программ набрала 228,81 балла.

Шестой этап Гран-при России в Москве начнётся 22 ноября соревнованиями юниоров, 25-26 ноября на льду арены «Мегаспорт» пройдут соревнования взрослых фигуристов.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.