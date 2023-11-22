Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Москве

На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лучший результат показали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, получившие от судей 73,47 балла. Почти два балла уступили им Анна Румак и Глеб Гончаров. На третьем месте перед произвольным танцем располагаются Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,60).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) – 73,47.

2. Анна Румак/Глеб Гончаров (Москва) – 71,49.

3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) – 69,60.

4. Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва) – 65,55.

5. Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов (Москва) – 64,53.

6. Милана Жабина/Дмитрий Пекин (Москва) – 59,60.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.