Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Москве

На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лучший результат показали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, получившие от судей 73,47 балла. Почти два балла уступили им Анна Румак и Глеб Гончаров. На третьем месте перед произвольным танцем располагаются Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,60).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) – 73,47.
2. Анна Румак/Глеб Гончаров (Москва) – 71,49.
3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) – 69,60.
4. Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва) – 65,55.
5. Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов (Москва) – 64,53.
6. Милана Жабина/Дмитрий Пекин (Москва) – 59,60.
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